В Азербайджане запускается пробная версия системы "Льготное жилье"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 15:00 Государственное агентство жилищного строительства Азербайджана в целях обеспечения удобства пользователей в процессе выбора жилья запустит пробную (демо) версию модуля продаж и выбора льготного жилья в режиме ожидания.

Как сообщили Trend в понедельник в агентстве, новая услуга предоставляет пользователям возможность ближе ознакомиться со всеми этапами процесса выбора жилья, усовершенствовать навыки использования сертификатов электронной подписи и технического оснащения.

Граждане, имеющие электронный кабинет в системе "Льготное жилье", могут, зайдя в него на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az) посредством электронной подписи (www.e-imza.az) или подписи Asan (www.asanimza.az), воспользоваться пробной версией модуля продаж и выбора жилья через специальную ссылку.

Пробная версия будет активна до 00:00 14 сентября 2022 года. Операции, выполняемые через систему, каждый день будут обновляться в 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00.

Отметим, что выбор квартир через пробную версию системы носит лишь обучающий характер.

Лица, имеющие электронный кабинет в системе "Льготное жилье" и желающие приобрести жилье за счет льготного ипотечного кредита в соответствии с «Порядком льготного приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики», должны:

- обратиться в банки-агенты для принятия решения о предварительном согласии;

- агент должен обеспечить размещение полученного от банка решения о предварительном согласии в электронном кабинете в системе "Льготное жилье".

Для дополнительной информации граждане могут обратиться в службу поддержки "108".

В отношении процесса выбора жилья в системе "Льготное жилье", который пройдет с 15 по 22 сентября 2022 года, применены дополнительные меры безопасности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)