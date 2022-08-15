Азербайджанский фехтовальщик вышел в полуфинал соревнований Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен в соревнованиях по фехтованию на шпагах Руслан Гасанов вышел в полуфинал V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, со счётом 15:11 он выиграл у спортсмена из Иордании Ийада Одехла.

Гасанов сегодня в 17:00 (GMT +3) встретится в полуфинале с узбекским спортсменом Файзуллой Алимовым.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.