В госкомитете Азербайджана прошла встреча с вынужденными переселенцами, которые вернутся в город Лачин, села Забух и Сус (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана состоялась встреча с группой жителей сел Забух и Сус Лачинского района.

Как сообщили Trend в понедельник в госкомитете, минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за освобождение земель страны от оккупации, восстановление территориальной целостности Азербайджана.

Участники встречи, подчеркнув, что освобождение доблестной азербайджанской армией под руководством Победоносного Главнокомандующего Вооруженными силами, Президента Ильхама Алиева земель страны от оккупации является беспримерным историческим событием, еще раз с глубоким чувством благодарности отметили, что одержанная Победа создала возможности для бывших вынужденных переселенцев вернуться в родные края. Было отмечено, что переселение армян, незаконно расселенных в Лачинском районе, осуществляется в рамках подписанного 10 ноября 2020 года трехстороннего заявления. Также было сказано, что главой государства дано поручение о подготовке к возвращению в города Лачин, села Забух и Сус их жителей, являвшихся около тридцати лет вынужденными переселенцами из родных мест.

Выразив удовлетворение проделанной за прошедший период работой по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев, усилению их социальной защиты, участники встречи подчеркнули свою благодарность Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за внимание и заботу, а ныне также за начало подготовки к их возвращению в родные места.

Председатель госкомитета подробно проинформировал участников встречи о ходе выполнения поручений главы государства по восстановлению освобожденных территорий, началу возвращения вынужденных переселенцев на родные земли. Было отмечено, что структурные подразделения комитета занимаются исполнением мер, связанных с организацией возвращения в город Лачин, села Забух и Сус. Также отмечено, что проводятся опросы для уточнения числа бывших вынужденных переселенцев, оценки возможностей их трудоустройства, осуществляются необходимые меры для эффективной организации переселения.

Напомним, что 12 августа Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района. "Мы должны вернуться в Лачин, в Забух, в Сус. Я дал указание Государственному комитету по делам беженцев и вынужденных переселенцев связаться с жителями города Лачин, сел Сус и Забух, и мы в скором времени вернем их в родные места", - сказал в ходе интервью глава государства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)