Азербайджанский фехтовальщик завоевал "серебро" Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанский спортсмен Руслан Гасанов в соревнованиях по фехтованию на шпагах завоевал серебряную медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в понедельник Trend, со счётом 12:15 он уступил спортсмену из Кыргызстана Роману Петрову.

Гасанов ранее в полуфинале выиграл у спортсмена из Узбекистана Файзуллы Алимова со счётом 12:11.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.