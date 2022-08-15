К тушению пожара в лесном массиве в Габале привлечен вертолет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В лесном массиве в горной местности вблизи сел Абрых и Тиканлы Габалинского района произошёл пожар, передает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

На место пожара немедленно были привлечены силы государственной службы пожарной охраны МЧС.

Несмотря на то, что местность высокогорная, а погода жаркая и ветреная, что затрудняет тушение пожара, продолжаются работы по предотвращению распространения огня и его тушению. На территории горят кусты, сухая трава и деревья.

В тушении пожара участвуют силы государственной службы пожарной охраны, вертолет авиационного отряда МЧС и сотрудники Центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.