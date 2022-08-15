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В Азербайджане выявлены еще 110 случаев заражения коронавирусом, вылечились 117 человек

Общество Материалы 15 августа 2022 23:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 110 случаев заражения коронавирусом, вылечились 117 человек

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 110 случаев заражения коронавирусом, 117 человек вылечились, четыре человека скончались, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 805 213 случая заражения коронавирусной инфекцией, 792 230 человек вылечились, 9 777 – скончались, число активных больных составляет 3 206.

За последние сутки в стране проведены 2 002 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 097 152.

В Азербайджане выявлены еще 110 случаев заражения коронавирусом, вылечились 117 человек
В Азербайджане выявлены еще 110 случаев заражения коронавирусом, вылечились 117 человек
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