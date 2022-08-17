Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах выиграла "золото" Исламиады

КОНЬЯ /Trend/ - Азербайджанская команда по фехтованию на шпагах выиграла золотую медаль V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, команда в составе Руслана Гасанова, Кенана Алиева и Барата Гулиева со счётом 45:35 выиграла у команды из Ирана.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.