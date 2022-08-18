Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведены ночные стрельбы на очередном этапе конкурса "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, второй состав наших артиллеристов, преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, уничтожил подсвеченные цели из минометов, гранатометов и автоматов.

Азербайджанские военнослужащие, умело справившиеся со всеми задачами, по решению судей были удостоены по итогам данного этапа конкурса третьего места.

Отметим, что в международном турнире, наряду с Азербайджаном, принимают участие команды Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Венесуэлы и Зимбабве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)