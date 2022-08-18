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Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)

Общество Материалы 18 августа 2022 11:43 (UTC +04:00)
Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Проведены ночные стрельбы на очередном этапе конкурса "Мастера артиллерийского огня" в Казахстане.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, второй состав наших артиллеристов, преодолев полосу препятствий и заминированную территорию, уничтожил подсвеченные цели из минометов, гранатометов и автоматов.

Азербайджанские военнослужащие, умело справившиеся со всеми задачами, по решению судей были удостоены по итогам данного этапа конкурса третьего места.

Отметим, что в международном турнире, наряду с Азербайджаном, принимают участие команды Казахстана, Беларуси, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Венесуэлы и Зимбабве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
Азербайджанские военнослужащие выполнили очередной эпизод конкурса "Мастера артиллерийского огня" (ФОТО)
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