Новая реформа поспособствует повышению заинтересованности директоров в большем количестве учащихся в учебных заведениях - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Новая реформа поспособствует повышению заинтересованности директоров школ в большем количестве учащихся в учебных заведениях.

Как сообщает Trend, об этом сказал во вторник министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ.

Отметим, что согласно подписанному Президентом Азербайджана Ильхама Алиева указу, с 1 сентября 2022 года устанавливается ежемесячная надбавка к должностным окладам следующих руководящих работников государственных общеобразовательных учреждений и преподавателей этих учебных заведений (иных государственных образовательных учреждений в отношении преподавателей в сфере общего образования), прошедших сертификацию.

- директора и заместители директоров (по числу обучающихся);

- преподаватели (по результатам сертификации).

(Перевод: Нубар Кулузаде)