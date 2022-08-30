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В период после подписания заявления от 10 ноября 2020 г. Армении были переданы тела 1713 военнослужащих - Исмаил Ахундов

Общество Материалы 30 августа 2022 10:58 (UTC +04:00)
В период после подписания заявления от 10 ноября 2020 г. Армении были переданы тела 1713 военнослужащих - Исмаил Ахундов

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БАКУ /Trend/ - В результате совместных мер, осуществленных после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армении были переданы 1713 тел военнослужащих.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести, сказал секретарь, руководитель рабочей группы госкомиссии Исмаил Ахундов.

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