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В Азербайджане установлены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими

Общество Материалы 31 августа 2022 17:28 (UTC +04:00)
В Азербайджане установлены ежемесячные оклады работников госорганов, не являющихся госслужащими

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены ежемесячные должностные оклады работников государственных органов, не являющихся государственными служащими - регистраторов, контролеров и работающих в хозяйственном секторе.

Как сообщает в среду Trend, в связи с этим принято соответствующее решение Кабинета министров.

Согласно решению, ежемесячные должностные оклады этих работников установлены в следующем размере:

Порядковый №

Размер ежемесячного должностного оклада

(в манатах)

1.

В государственных органах высшей категории

370

2.

В государственных органах 1-й категории

355

3.

В государственных органах 2-й и 3-й категорий

335

4.

В государственных органах 4-й и 5-й категорий

315
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