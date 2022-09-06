Завтра в Баку будет ветрено и дождливо

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами возможны дожди, ожидается порывистый северо-западный ветер, сообщили во вторник Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-19, днем - 20-23, в Баку ночью - 16-18, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 764 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, в горных и предгорных районах возможен град. Ветер порывистый западный.

Температура воздуха ночью составит 14-18, днем - 20-24, в горах ночью – 3-7, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)