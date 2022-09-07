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Министр о результатах сертификации учителей в Азербайджане

Общество Материалы 7 сентября 2022 12:46 (UTC +04:00)
Министр о результатах сертификации учителей в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В целом 78 процентов учителей успешно прошли сертификацию.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время выступления на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

Он отметил, что 2 978 учителей продемонстрировали высокие результаты на первом этапе сертификации.

«1 530 учителей набрали 21-29 баллов. Им будет оказана поддержка, они пройдут курсы повышения квалификации в течение одного года», - сказал Амруллаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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