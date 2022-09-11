БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1234 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 291, вторую - 167, три и более - 665, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 111 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 873 818. Первую дозу вакцины получили 5 377 080, вторую - 4 864 956, три и более - 3 371 347, бустерную дозу после положительного результата теста - 260 435 человека.