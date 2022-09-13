БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 664 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 539 , вторую - 222, три и более - 780, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 123 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 875 482. Первую дозу вакцины получили 5 377 619, вторую - 4 865 178, три и более - 3 372 127, бустерную дозу после положительного результата теста - 260 558 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)