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Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)

Общество Материалы 21 сентября 2022 22:13 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обсуждены перспективы сотрудничества между MÜSİAD Azеrbaycan, Центром инноваций Службы Asan и образовательным центром "Bilim Bakı".

Как передает в среду Trend, об этом говорится в сообщении MÜSİAD.

Было отмечено, что для обсуждения перспектив сотрудничества сегодня состоялась встреча между директором Центра инноваций Вусалом Рустамовым и руководителем "Bilim Bakı" Юсуфом Полатом, председателем правления MÜSİAD Azеrbaycan Рашадом Джабирли и членами правления.

В ходе встречи было отмечено намерение MÜSİAD и впредь расширять сотрудничество.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество между MÜSİAD Azеrbaycan и рядом структур (ФОТО)
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