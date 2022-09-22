В Азербайджанском медуниверситете обучается более 700 студентов из Турции - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкий медицинский бизнес-форум и выставка здравоохранения, организуемые впервые, являются еще одним проявлением высокого уровня сотрудничества обеих стран.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время церемонии открытия бизнес-форума и выставки здравоохранения.

Министр отметил, что посредством Фонда YAŞAT около 200 соотечественников были отправлены на лечение в Турцию.

«В настоящее время более 700 турецких студентов обучаются в Азербайджанском медицинском университете. Сотрудничество с нашими турецкими коллегами стало более интенсивным во время пандемии COVID-19. Наряду с этим, в Азербайджане проводятся испытания вакцины TURKOVAC на третьей фазе. Отношения с Турцией имеют для Азербайджана особый характер. Сотрудничество с Турцией осуществляется не только в двустороннем формате, но и на международном уровне», - сказал Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)