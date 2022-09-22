Большая часть клиник оснащена оборудованием турецкого производства – Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в большинстве больниц используются медицинское оборудование и инструменты турецкого производства.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на церемонии открытия бизнес-форума и выставки здравоохранения.

Он отметил, что дорожная карта по сотрудничеству, подписанная между министерством здравоохранения Азербайджана и министерством здравоохранения Турции 17 мая 2022 года в Анкаре, предусматривает регулярную организацию бизнес-форумов в обеих странах

«Более 1000 лекарственных препаратов Турции прошли государственную регистрацию в Азербайджане. В сегодняшних мероприятиях участвуют представители фармацевтического сектора обеих стран, производители медицинского оборудования, представители сферы медицинского туризма. Мы верим, что наше сотрудничество будет продолжать расти, и форум откроет новые возможности для инвесторов. Подобное взаимодействие в секторе здравоохранения будет способствовать повышению удовлетворенности наших граждан системой здравоохранения, улучшению здоровья населения, повышению качества жизни», - сказал Мусаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)