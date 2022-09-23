В Азербайджане выявлены еще 214 случаев заражения коронавирусом, вылечились 229 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 214 случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились, 2 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 820 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 809 210 человек вылечились, 9 902 – скончались, число активных больных составляет 1 401.

За последние сутки в стране проведены 2 728 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 231 342.

(Перевод: Фидан Мустафаева)