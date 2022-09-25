БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 751 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 176, вторую - 161, три и более - 370, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 44 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 886 579. Первую дозу вакцины получили 5 380 579, вторую - 4 866 941, три и более - 3 377 614, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 445 человек.