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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 25 сентября 2022 16:55 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 751 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 176, вторую - 161, три и более - 370, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 44 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 886 579. Первую дозу вакцины получили 5 380 579, вторую - 4 866 941, три и более - 3 377 614, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 445 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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