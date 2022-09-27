Выплачены пособия и стипендии по Баку, Сумгайыту и Абшерону за сентябрь

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплатил пособия, стипендии и адресную государственную соцпомощь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за сентябрь.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, граждане могут получить эти выплаты в банкоматах соответствующих банков.

Ранее, 8 сентября были выплачены пенсии (в том числе назначенные на льготных условиях) по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, 15 сентября - по остальным регионам страны.

Таким образом, осуществлены выплаты по всем видам социального обеспечения за сентябрь.

(Перевод: Нубар Кулузаде)