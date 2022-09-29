Агентство социальных услуг Азербайджана о присвоении статуса членов семей шехидов

БАКУ /Trend/ - В связи с распространившейся в медиа справкой относительно шехида Сабухи Ахмедова сообщаем, что указанный документ является шаблонной формой справки, определяющей статусы "шехид" и "семья шехида". Как можно увидеть, в этой справке не указана информация о каком-либо члене семьи шехида.

Об этом сказал руководитель пресс-службы Агентства социальных услуг Мурад Гашимов, сообщает в четверг Trend.

«Признание официального статуса члена семьи шехида осуществляется в соответствии с законом "Об увековечении памяти шехида и льготах семьям шехидов". Согласно законодательству, льготами могут воспользоваться супруга шехида, его родители, дети до 18 лет (до 23 лет при очной форме обучения), дети с инвалидностью в возрасте старше 18 лет, инвалидность которых установлена до достижения ими 18-летнего возраста, а также воспитывающиеся в детских домах братья и сестры до достижения ими 18-летнего возраста (до 23 лет при очной форме обучения), бабушки и дедушки, если нет других законных опекунов. Тем самым, согласно законодательству, 27-летний Санан, брат шехида Сабухи Ахмедова, под эту категорию не подпадает. Тем не менее в качестве еще одного проявления государственной заботы министерство предлагает ему в настоящее время для улучшения его социально-бытовых условий однокомнатную квартиру, предоставляемую посредством социального партнера.

Также хочу отметить, что мы осуждаем попытки вырвать эту тему из контекста и обсуждать ее с неправильной точки зрения, дискредитируя святость имени шехидов и заботу государства об их семьях", - сказал Гашимов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)