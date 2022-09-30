Комитет по корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold провел в Балакене встречу с жителями (ФОТО)

30 сентября комитет по корпоративной социальной ответственности (ККСО) Закрытого акционерного общества (ЗАО) AzerGold провел встречу с местными жителями в Балакенском районе. Bо встрече, проведенной с жителями сел Герекли, Махамалар, Мазымгарай, Салбан близ участка «Кохнемеден» ЗАО AzerGold, приняли участие заместитель председателя правления AzerGold, председатель комитета по корпоративной социальной ответственности Хайям Фарзалиев и первый заместитель главы исполнительной власти Балакенского района Туран Дибиров.

Выступая на заседании, организованном с целью определения социальных потребностей и обсуждения инициатив, которые будут реализованы в будущем, Хайям Фарзалиев подробно проинформировал о проделанной работе на полиметаллическом месторождении «Филизчай» на участке «Кохнемеден» и новшествах. Сообщив о завершении минералогических исследований и переоценки месторождения в соответствии с требованиями международных стандартов в рамках процесса ввода в эксплуатацию месторождения «Филизчай», являющегося одним из крупнейших проектов ЗАО AzerGold, заместитель председателя довел до внимания участников встречи, что в настоящее время продолжаются минералогические исследования с целью разработки оптимальных схем обогащения руд месторождения. Х.Фарзалиев отметил, что в 2025 году планируется начать производственные работы на месторождении в тестовом режиме, а в последующие годы запустить промышленное перерабатывающее предприятие. Также было подчеркнуто, что в качестве цели определено привлечение миллиардных средств в экономику страны в течение прогнозируемого эксплуатационного периода месторождения «Филизчай». Кроме того, было отмечено, что ввод месторождения внесет весомый вклад в обеспечение занятости за счет открытия более 1000 новых рабочих мест и в социально-экономическое развитие Шеки-Загатальского экономического района в целом. На встрече также выступил первый заместитель главы исполнительной власти Балакенского района Туран Дибиров, который выразил уверенность в том, что деятельность ЗАО AzerGold, основанная на прогрессивном международном опыте и стандартах в горнорудной области, будет иметь положительное воздействие не только на социально-экономическое развитие Балакенского района, но и региона в целом.

На мероприятии также была предоставлена информация о социальных проектах, реализуемых AzerGold в рамках приоритетов работы с местным населением и общинами. Было отмечено, что меры, осуществляемые в рамках политики социального воздействия и ответственности ЗАО, помимо поддержки государственных программ, также служат заботе о семьях, проживающих в регионе, где реализуется добыча. Затем были заслушаны обращения жителей сел. Председатель комитета дал указания и рекомендации по рассмотрению заявлений и принятию соответствующих мер. В завершение мероприятия был проведен опрос для определения социальных потребностей сельчан.

Отметим, что комитет КСО продолжит организацию традиционных встреч и опросов с местнми жителями в регионах, где осуществляет деятельность ЗАО.