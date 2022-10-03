БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 1 человек - в числе лиц, вакцинированных тремя и более дозами вакцины, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 892 610. Первую дозу вакцины получили 5 383 140, вторую - 4 867 821, три и более - 3 379 803, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 846 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)