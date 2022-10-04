БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 654 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 951, вторую - 189, три и более - 424, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 90 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 894 264. Первую дозу вакцины получили 5 384 091, вторую - 4 868 010, три и более - 3 380 227, бустерную дозу после положительного результата теста - 261 936 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)