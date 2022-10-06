На освобожденных территориях Азербайджана проводится мониторинг состояния исторических памятников - министр

БАКУ /Trend/ - Подобные форумы дают возможность обменяться мнениями о планах в связи с освобожденными территориями.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр культуры Азербайджана Анар Керимов на Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

"Сотрудники министерства культуры Азербайджана проводят мониторинги на освобожденных территориях. Наша основная цель - определение и классификация степени разрушения исторических памятников. После этого планируется их реставрация. Что касается археологических памятников, министерство проводит работы по их консервации", - сказал Керимов.

По словам министра, в период до освобождения земель в ЮНЕСКО была представлена информация о разрушении памятников там, которая была получена с помощью спутниковых снимков. Он отметил, что в настоящее время этот метод применяется только в местах со сложным рельефом.

Прошли госрегистрацию 706 исторических и культурных памятников на освобожденных землях. Планируется паспортизация этих памятников, добавил Керимов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)