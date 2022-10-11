БАКУ /Trend/ - В Азербайджане повышается материальная ответственность военнослужащих за причиненный государству ущерб.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О внесении изменений в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб", вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент).

Так, согласно проекту, военнослужащие и военнообязанные лица, призванные на сборы, за ущерб, причиненный в результате безответственного исполнения служебных обязанностей, предусмотренных уставом, приказами и иными актами ВС, будут нести материальную ответственность в размере причиненного ущерба. Однако в иных случаях, кроме предусмотренных указанным Положением и законодательством Азербайджанской Республики, предусматривающих иные пределы материальной ответственности, военнослужащие и курсанты, проходящие срочную военную службу, будут нести материальную ответственность в размере не более суммы трехмесячного денежного довольствия, военнообязанные, призванные на сборы - не более суммы денежного довольствия за месяц, а остальные военнослужащие - не более суммы двухмесячного денежного довольствия.

В случае смены места службы военнослужащего, причинившего материальный ущерб государству, соответствующие документы, составленные в отношении него, будут направлены на новое место службы для решения вопроса о материальной ответственности.

Согласно проекту, отменяется пункт о том, что строители военно-строительных отрядов (частей) в случаях, предусмотренных соответствующей статьей, несут материальную ответственность в размере причиненного ими ущерба, не превышающем среднемесячной заработной платы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)