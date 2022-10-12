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В День национальной печати в Шуше планируется проведение международной конференции - Рашад Меджид

Общество Материалы 12 октября 2022 11:44 (UTC +04:00)
В День национальной печати в Шуше планируется проведение международной конференции - Рашад Меджид

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В День национальной печати в Шуше планируется проведение международной конференции.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Совета печати Азербайджана Рашад Меджид в ходе подписания меморандума о взаимопонимании между Агентством по развитию медиа и Советом печати.

Он отметил важность развития международного сотрудничества в этой области, добавив, что Совет печати проводит соответствующую работу.

«Мы считаем, что проведение международной конференции в Шуше 22 июля, в День печати, может поспособствовать развитию международного сотрудничества», - сказал Меджид.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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