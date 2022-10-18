Произведены изменения в руководстве операционной компании Baku City Circuit

БАКУ /Trend/ - Произведены изменения в руководстве организатора Гран-при Азербайджана Формулы-1- операционной компании Baku City Circuit. Исполняющим обязанности исполнительного директора назначен Магсуд Фарзуллаев. Ариф Рагимов, проработавший на этой должности последние семь лет, продолжит свою деятельность в частном секторе.

Об этом Trend сообщили во вторник в операционной компании Baku City Circuit.

Отмечается, что Магсуд Фарзуллаев обладает богатым опытом в организации престижных спортивных мероприятий в стране. Он работал исполнительным директором Национальной гимнастической арены, внес вклад в проведение таких масштабных спортивных мероприятий, как Европейские игры 2015 года и Игры исламской солидарности 2017 года в Баку, а также принимал активное участие в работе оргкомитета Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года, участвовал в различных проектах государственного значения министерства молодежи и спорта Азербайджана.

«Магсуд Фарзуллаев имеет многолетний опыт в развитии спортивной сферы Азербайджана. Уверен, что он приложит все усилия, чтобы внести свой вклад в деятельность на этой должности, и я всегда готов оказать ему в этом поддержку», - сказал Рагимов.

В свою очередь коллектив операционной компании Baku City Circuit пожелал Арифу Рагимову успехов в дальнейшей деятельности.

Напомним, что в новом календаре гонок Гран-при Азербайджана Формулы 1 является пятой гонкой FIA Formula 1 и пройдет с 28 по 30 апреля 2023 года. С момента своего дебюта в 2016 году гонки Гран-при Азербайджана Формулы-1 смогли стать самыми захватывающими в своем роде. За гонкой в Баку в июне этого года, которая завершилась победой действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена, наблюдали 78 000 болельщиков.

(Перевод: Фидан Мустафаева)