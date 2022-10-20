В Шуше подписан учредительный документ Совета глав мусульманских религиозных управлений ОТГ (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В культурной столице Азербайджана Шуше состоялась церемония подписания Положения Совета глав мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг корреспондент Trend, командированный в Шушу, документ подписали генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев, председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, министр по делам религий Турции Али Эрбаш, муфтий Узбекистана Нуриддин Холикназаров, верховный муфтий Казахстана Наурызбай Таганули, муфтий Кыргызстана Замир Ракиев, муфтий Туркменистана Ялкаб Ходжагулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева)