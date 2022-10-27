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В Азербайджане определяются новые требования к регистрации биологически активных добавок

Общество Материалы 27 октября 2022 13:55 (UTC +04:00)
В Азербайджане определяются новые требования к регистрации биологически активных добавок

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В законе "О безопасности пищевых продуктов", который вступит в силу с 1 января 2023 года, определены новые требования к регистрации биологически активных добавок.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли на пресс-конференции сегодня в связи с реализуемыми мерами по обеспечению продовольственной безопасности.

Он отметил, что в соответствии с новым законом «О безопасности пищевых продуктов» с 1 января будут требоваться подтверждающие документы о регистрации объекта производства биологически активных добавок, импортируемых в Азербайджан.

Тахмазли также сказал, что врачи, которые отмечают их в медицинских рецептах как лекарственные средства, будут привлекаться к административной ответственности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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