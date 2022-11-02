В связи с матчем ФК "Карабах" продлевается график работы станций бакинского метро вблизи стадиона

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением 3 ноября матча ФК "Карабах" в рамках группового этапа турнира Лиги Европы УЕФА будет изменен режим работы станции метро "Гянджлик" вблизи Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова, где пройдет матч.

Как сообщили Trend в среду в ЗАО "Бакинский метрополитен", в связи с этим в соответствии с оперативным планом ЗАО "Бакинский метрополитен" станция будет работать в усиленном режиме, составлен график дежурства с привлечением к работе дополнительного персонала.

В соответствии с обращением ФК "Карабах", согласно решению ЗАО "Бакинский метрополитен", часы работы станций "Гянджлик", "28 Мая" и "Нариманов" будут продлены до 01:00 для удобства пассажиров.

В случае необходимости на линии будут выпущены дополнительные поезда.

(Перевод: Фидан Мустафаева)