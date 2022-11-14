В Губе во время земляных работ найдены образцы древней культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории кладбища, расположенного в селе Дигах Губинского района, во время земляных работ была обнаружена стена шириной 80 сантиметров, сложенная из речных камней и жженого кирпича.

Об этом в понедельник Trend сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана.

Кроме того, были найдены различные образцы керамики и жернова.

По информации, полученной от жителей, на этой территории ранее были найдены старинные монеты, глиняная посуда и другие образцы материальной культуры.

"Территория нуждается в комплексном исследовании, в связи с этим планируется провести соответствующие работы", - сказали в госслужбе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)