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В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)

Общество Материалы 14 ноября 2022 22:50 (UTC +04:00)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 14 ноября известная российская певица и актриса Кристина Орбакайте выступила с концертной программой в Центре Гейдара Алиева, передает Trend.

На бакинском концерте Кристина Орбакайте исполнила как свои новые песни, так и хиты прошлых лет. Специально подготовленная шоу-программа и красочные сценические костюмы певицы вызвали большой интерес зрителей.

Артистизм, талант и песни Кристины Орбакайте, каждая из которых является большой историей любви, нашли путь к сердцам зрителей. Богатый репертуар певицы включает в себя песни самых разных жанров. Кристина Орбакайте также известна своими ролями в ряде фильмов, в том числе ролью в фильме «Чучело».

В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
В Центре Гейдара Алиева прошел грандиозный концерт Кристины Орбакайте (ФОТО)
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