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В Академии наук Азербайджана создана комиссия в связи с I Госпрограммой "Большого возвращения"

Общество Материалы 23 ноября 2022 10:56 (UTC +04:00)
В Академии наук Азербайджана создана комиссия в связи с I Госпрограммой "Большого возвращения"

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создана комиссия в связи с I Государственной программой "Большого возвращения"

Как сообщает в среду Trend, решение об этом принято президиумом Академии.

В соответствии с решением создана комиссия под председательством президента НАНА, академика Исы Габиббейли с целью разработки плана мероприятий, исходящих из задач, возложенных на Академию наук в I Государственной программе "Большого возвращения".

Иса Габиббейли отметил, что мероприятия в рамках I Государственной программы "Большого возвращения" являются логическим продолжением масштабных работ по созиданию, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, идеальной дорожной картой для достижения стратегических целей, а также мер, которые будут реализованы в дальнейшем.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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