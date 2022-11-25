В Национальной арене гимнастики царит отличная соревновательная атмосфера – участница Международного кубка "Оджаг"

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики царит отличная соревновательная атмосфера.

Об этом сказала в пятницу Trend участница 1-го Международного кубка "Оджаг" по художественной гимнастике, юная спортсменка Гюллюзар Шарифова.

"Сегодня мое выступление прошло замечательно. Выражаю благодарность своему тренеру за усилия, наставления и большую работу, которая приводит к высоким результатам. Совсем недавно на международном турнире в Грузии я завоевала три медали – одно "золото" и две "бронзы". Надеюсь, выступление на Международном кубке "Оджаг" тоже принесет мне заветные награды", - сказала юная спортсменка.

Гюллюзар Шарифова призналась, что на соревнованиях ей всегда помогает поддержка зрительного зала.

"Зрители в Национальной арене гимнастики очень активные – всем аплодируют, выкрикивают слова поддержки, держат плакаты с именами гимнасток. Все это подбадривает спортсменок", - добавила она.

Отметим, что 25-27 ноября клуб "Оджаг Спорт" проводит 1-й Международный кубок "Оджаг" по художественной гимнастике. В соревнованиях, организованных в Национальной арене гимнастики в Баку, принимают участие представительницы 13 стран. Гимнастки 2007-2016 годов рождения выступают как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях.