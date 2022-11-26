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В Азербайджане выявлены еще 25 случаев заражения коронавирусом, вылечились 33 человека

Общество Материалы 26 ноября 2022 16:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлены еще 25 случаев заражения коронавирусом, вылечились 33 человека

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 25 случаев заражения коронавирусом, 33 человека вылечились, один - скончался, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 193 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813 942 человека вылечились, 9 976 – скончались, число активных больных составляет 275.

За последние сутки в стране проведены 2 015 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 369 434.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлены еще 25 случаев заражения коронавирусом, вылечились 33 человека
В Азербайджане выявлены еще 25 случаев заражения коронавирусом, вылечились 33 человека
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