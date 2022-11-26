Герой Шакрак встретился с детьми на книжной ярмарке в Тузле (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось интерактивное шоу "Шакрак", официальным медиа-спонсором которой является TurkicWorld - "Готовы ли вы сыграть с Шакраком?" на Тузлинской книжной ярмарке в Стамбуле. Герой Шакрак, прививающий детям мира культуру чтения с помощью игр, которые воспитывают чувство доброты, встретился с детьми на книжной ярмарке в Тузле. На мероприятии после беседы о важности, культуре и пользе чтения книг детьми были пережиты веселые моменты во время игр на внимание и память и командных игр с талисманом Шакрак.

5-я книжная выставка на тему "Чтение с любовью", возглавляемая мэром Тузлы Шади Языджи, проходит с 25 ноября по 4 декабря 2022 года. Мероприятие с участием тысяч издателей и писателей координируется Управлением по культуре и социальным вопросам муниципалитета Тузлы.

В Тузле проходит презентация седьмой приключенческой книги о Шакраке, превращающем географию мира в приключенческий рассказ. Седьмая история Шакрака, представленного читателям искателем приключений, продолжает привлекать детей своим широким содержанием в области науки и технологий, от головоломок до кодовых слов.

Отметим, что официальное информационное партнерство между TurkicWorld и турецкой писательницей, автором персонажа "Шакрак" Айше Гюль кара Зорлу было подписано 5 ноября 2022 года.

Календарь программы книжной ярмарки "Шакрак"

29 ноября - в 15:30

2 декабря - в 16:00