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Азербайджанские гимнастки завоевали четыре "золота" на международном соревновании (ФОТО)

Общество Материалы 28 ноября 2022 12:12 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнастки завоевали четыре "золота" на международном соревновании (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские гимнастки успешно выступили на международном соревновании "The Fairy Korea", прошедшем в Сеуле (Южная Корея), сообщили Trend в понедельник Федерации гимнастики Азербайджана.

Азербайджанская команда в групповых упражнениях, в состав которой входят Наргиз Рамазанова, Фатима Мамедзаде, Захра Пашазаде, Фидан Юсифзаде, Сакина Ибрагимбейли и Лейла Алиева, завоевали "золото" в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, а также с пятью обручами.

Грация Лейли Агазаде в программах с обручем и булавами завоевала золотые медали, за композицию с лентой удостоена "серебра", а в программе с мячом – бронзовой медали.

Азербайджанские гимнастки завоевали четыре "золота" на международном соревновании (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали четыре "золота" на международном соревновании (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали четыре "золота" на международном соревновании (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали четыре "золота" на международном соревновании (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали четыре "золота" на международном соревновании (ФОТО)
Азербайджанские гимнастки завоевали четыре "золота" на международном соревновании (ФОТО)
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