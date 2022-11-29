После определенного возраста раз в год рекомендуется проводить общий анализ крови - специалист-эксперт минздрава Кенуль Керимова

БАКУ/Trend/ - После определенного возраста в целях профилактики раз в год рекомендуется проводить общий анализ крови. Как сообщает во вторник Trend, об этлм сказала специалист-эксперт минздрава Азербайджана Кенуль Керимова.

- Кенуль ханым, какие правила следует соблюдать перед сдачей крови?

- Для получения максимально точных результатов анализов важное значение имеют несколько факторов. Это очень важно как для диагностики, так для организации обследования и лечения.

Процесс подготовки к сдаче анализа крови напрямую зависит от цели проводимого исследования, и эту цель обычно должен определить лечащий врач. То есть самый правильный способ - обратиться на лабораторное обследование с направлением врача. От качества подготовки пациента к сдаче анализов крови во многом зависит конечный результат. Перед сдачей крови для анализа врач должен проинформировать пациента о правилах подготовки к процедуре отбора пробы крови. Эти рекомендации являются как общими, так и специфическими.

Обычно рекомендуется сдавать кровь на общий и биохимический анализ утром натощак, после 8-12 часового ночного периода голодания. Помимо этого, нежелательно жевать жвачку или курить. Перед забором крови разрешается пить только воду. Также в день сдачи крови не рекомендуются тяжелые физические и спортивные нагрузки.

- За сколько дней до анализа крови следует прекратить прием лекарственных препаратов?

- Во избежание нанесения вреда вашему здоровью, полностью прекратить прием лекарственных препаратов можно лишь с разрешения лечащего врача. Кровь на анализ сдают до начала приема лекарственных препаратов или не ранее чем через 10-14 дней после их отмены.

С целью контроля эффективности любого медикаментозного лечения считается целесообразным повторение анализа крови в период приема лекарственного препарата и через 7-14 дней после последнего введения. Если какое-либо лекарство принимается на регулярной основе и это лекарство не влияет на показатели, подлежащие проверке в анализе крови, то его прием можно продолжить.

Общие правила применимы ко всем анализам. Однако для некоторых исследований требуется специальная подготовка и дополнительные ограничения, которые должен установить лечащий врач.

- Какие заболевания не определяются по общему анализу крови?

- Безусловно, опытный врач, способен поставить предварительный диагноз, используя только свои глаза и руки: по внешнему виду, по языку, глазному дну, даже по походке. Однако не стоит пренебрегать дополнительными обследованиями, так как даже при очевидном, на первый взгляд, диагнозе существуют определенные обязательные исследования, данными которых врач должен располагать.

В целом, поскольку кровь поддерживает и координирует взаимодействие всех органов и тканей, формируя целостность организма, считается целесообразным проводить общий анализ крови при любом патологическом состоянии или заболевании. После определенного возраста в целях профилактики раз в год рекомендуется проводить общий анализ крови и мочи.

На основании этих обследований, например, можно выявить и вовремя предупредить изменения в работе внутренних органов (печени, поджелудочной железы, почек) или нарушения обмена веществ.

- Какие факторы могут повлиять на результаты анализа крови?

- Результаты лабораторных исследований подвержены влиянию биологической и аналитической вариации. Если аналитическая изменчивость (вариантивность) зависит от условий проведения тестирования, то биологическая изменчивость зависит от комплекса многих факторов. Факторы биологической вариации (физиологические факторы, факторы среды, условия взятия пробы, токсичные и терапевтические факторы) могут оказать влияние на результаты лабораторных исследований. Часть из них способна вызывать реальные отклонения лабораторных результатов от референтных значений вне связи с патологическим процессом.

К таким факторам относят: физиологические закономерности (влияние расы, пола, возраста, типа сложения, характера и объема привычной активности, питания); влияние окружающей среды (климат, геомагнитные факторы, время года и суток, состав воды и почвы в зоне обитания, социально-бытовая среда); воздействие профессиональных и бытовых токсичных средств (алкоголь, никотин, наркотики) и ятрогенные влияния (диагностические и лечебные процедуры, лекарственные средства); условия взятия пробы (прием пищи, физическая нагрузка, положение тела, стресс во время взятия пробы и др).