Ситуация с заболеваемостью ВИЧ в Азербайджане находится под контролем

БАКУ /Trend/ - Ситуация с заболеваемостью вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Азербайджане находится под контролем.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Республиканского центра борьбы со СПИДом минздрава Азербайджана Фамиль Мамедов в ходе выступления на мероприятии на тему "Борьба со СПИДом".

По его словам, согласно официальной статистике, в мире насчитывается 38,4 миллиона человек, живущих с ВИЧ.

"Азербайджан - страна с наименьшим количеством инфицированных среди стран региона. За последние 10 месяцев выявлено 695 ВИЧ-инфицированных, в том числе 680 - граждане Азербайджана. Из них 68 процентов - мужчины, 32 процента - женщины", - сказал Мамедов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)