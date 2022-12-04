БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено еще 47 случаев заражения коронавирусом, 36 человек вылечились.

Как передает Trend, об этом в воскресенье говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824 499 факта заражения коронавирусной инфекцией. 814 247 человек вылечился, 9 983 скончались, число активных больных - 269.

За прошедшие сутки проведено 1 849 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 382 375 тестов.