Завтра в Баку будет до 6 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются облачность, местами дожди, ветер северо-восточный, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове днем 4-6, ночью - 2-4 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 771 до 774 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85 процентов.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 4-8 градусов тепла, в горах ночью 8-12, днем - 2-7 градусов мороза. Ночью и утром на дорогах на горных территориях возможен гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)