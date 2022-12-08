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Взяты образцы туш тюленей, обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия

Общество Материалы 8 декабря 2022 16:21 (UTC +04:00)
Взяты образцы туш тюленей, обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия

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БАКУ /Trend/ - Для установления причины массовой гибели тюленей специалистами Службы охраны биоразнообразия и Агентства по продовольственной безопасности Азербайджана взяты образцы туш тюленей, которые были обнаружены ранее в азербайджанском секторе Каспия. О результатах анализов будет сообщено общественности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Службы охраны биоразнообразия Фирудин Алиев.

Напомним, что несколько дней назад у дагестанского побережья Каспийского моря была выявлена массовая гибель тюленей.

Накануне сообщалось, что в ходе мониторинга, проведенного в связи с этим в азербайджанском секторе Каспия, на побережье в направлении поселка Истису, сел Тиканлыоба, Сеидли и Набран Хачмазского района были обнаружены 17 туш тюленей.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Взяты образцы туш тюленей, обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия
Взяты образцы туш тюленей, обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия
Взяты образцы туш тюленей, обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия
Взяты образцы туш тюленей, обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия
Взяты образцы туш тюленей, обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия
Взяты образцы туш тюленей, обнаруженные в азербайджанском секторе Каспия
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