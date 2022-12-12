В Азербайджане выявлено еще 9 случаев заражения коронавирусом, вылечились 13 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 9 случаев заражения коронавирусом, 13 человек вылечились, 1 - скончался, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 824 879 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 814 524 человека вылечились, 9 987 – скончались, число активных больных составляет 368.

За последние сутки в стране проведены 682 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 395 267.

(Перевод: Фидан Мустафаева)