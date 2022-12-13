Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям по поводу регистрационных знаков

Общество Материалы 13 декабря 2022 13:02 (UTC +04:00)
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям по поводу регистрационных знаков

Читайте Trend в

Самир Али
Самир Али
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) обратилось к водителям по поводу государственных регистрационных знаков

Как сообщил во вторник Trend официальный представитель Главного управления ГДП Азербайджана полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев, в связи с погодными условиями повышается вероятность образования слякоти на дорогах, в связи с чем водители в этот период должны обращать особое внимание на то, чтобы государственные регистрационные знаки их автомобилей оставались читаемыми.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости