Площадь незаконно эксплуатируемых территорий на месторождении Демирли выросла в два раза - Абульфаз Тагиев (ВИДЕО)

ШУША /Trend/ - Наша цель донести противоположной стороне, что необходимо положить конец этому экологическому террору. За год площадь незаконной эксплуатации железорудного, медно-молибденового месторождения Демирли выросла в 2 раза.

Об этом сообщил в четверг командированному в Шушу корреспонденту Trend заведующий кафедрой зоологии и физиологии Бакинского государственного университета Абульфаз Тагиев.

По его словам, добытые на этой территории руды были разграблены в кратчайшие сроки.

"В результате эксплуатации ухудшилось экологическое состояние данной территории. Сообщаем проживающим в Карабахе армянам – гражданам Азербайджана, что ухудшение экологической обстановки в первую очередь негативно повлияет на них.

Наша главная цель – донести до них это, и мы будем продолжать нашу мирную акцию, пока не достигнем этой цели."

Напомним, что представители неправительственных организаций (НПО) Азербайджана уже четвертый день проводят в окрестностях города Шуша, у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО «AzerGold» 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях. Таким образом, намеченные первоначальный осмотр и мониторинг не состоялись из-за того, что российские миротворцы не только не создали необходимых для этого условий, но и участвовали в умышленном нарушении данного процесса.

(Перевод: Нубар Кулузаде)