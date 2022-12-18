Азербайджанцы провели акцию и шествие в Гааге против армянского экотерроризма (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы провели акцию и шествие в Гааге против армянского экотерроризма и незаконной эксплуатации природных ресурсов на территориях Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

Как сообщает Trend, азербайджанцы, присоединившиеся к инициативе нидерландско-азербайджанской организации, довели до сведения европейской общественности информацию о том, что незаконная эксплуатация армянами природных ресурсов нашей страны продолжается, и что наши специалисты не допускаются на эти территории для проведения мониторинга.

Участники акции, скандируя лозунги против экологического терроризма, заявили, что требования собравшихся в Карабахе азербайджанских протестующих обоснованы и что они их поддерживают.

Наши соотечественники подчеркнули, что экологический терроризм, осуществляемый армянами на протяжении многих лет, угрожает всему региону, и призвали политиков и международные организации адекватно отреагировать на проблему, не молчать перед лицом подобных преступлений.