Брачный возраст должен быть установлен в 18 лет, исключения будут устранены - председатель Комитета (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Брачный возраст должен быть установлен в 18 лет, исключения должны быть устранены.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, представляя на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса ежегодный отчет органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства.

Мурадова обратилась за поддержкой к депутатам. “Хочу от вас поддержки в устранении исключений при заключении барков. Если мы устраним исключения, применяемые к возрасту в 17 лет, выражение ”ранний брак" в нашей стране будет вынесен из нашего языка", - отметила Мурадова.

(Перевод: Нубар Кулузаде)