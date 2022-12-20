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В Баку из-за незаконной парковки перекрыта дорога (ВИДЕО) (Дополнено)

Общество Материалы 20 декабря 2022 16:34 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:01)

БАКУ /Trend/ - Из-за незаконной парковки в Ясамальском районе Баку оказалась перекрыта дорога.

Как сообщает во вторник Trend, это произошло на улице Муртузы Мухтарова.

Из-за незаконной парковки на улице часть дороги перекрыта, что привело к проблемам с проездом автомобилей через эту территорию. В связи с этим приостановили движение автобусы, курсирующие по маршруту №65. В результате на линии вышеупомянутого маршрута простаивает около 10 автобусов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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